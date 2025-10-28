Людей, що подорожують до Харкова або планують відвідати місто, цікавить, як працює метро. Факти ICTV розкажуть, який графік роботи харківського метрополітену.

До котрої години працює метро в Харкові – графік

Із 15 січня 2025 року на всіх лініях Харківського метрополітену діє оновлений розклад руху поїздів. Як повідомляє підприємство, зміни впроваджені на прохання пасажирів задля покращення зручності пересування.

Зокрема, вдосконалено узгодженість прибуття та відправлення поїздів на пересадочних станціях Держпром -Університет між Олексіївською та Салтівською лініями, щоб забезпечити швидші та зручніші пересадки.

Метрополітен працює щодня з 5:30 до 21:30. У будні поїзди курсують усіма станціями в середньому кожні 10 хвилин. Після 20:00 інтервал між потягами поступово зростає – спочатку до 15 хвилин, а потім до 20-25 хвилин.

У вихідні дні інтервал руху становить близько 20 хвилин. Проїзд для пасажирів залишається безплатним.

Чи працює метро в Харкові під час повітряної тривоги

Харківський метрополітен повідомляє, що під час дії комендантської години двері до станцій відчиняються щоразу після оголошення повітряної тривоги. У разі, якщо відбій повітряної тривоги пролунає вже під час комендантської години, громадяни можуть залишатися на ніч у приміщеннях метрополітену.

У першу чергу пасажирів розміщують у вестибюлях станцій. Лише після їх повного заповнення людей переводять на платформи. Такий порядок обумовлений проведенням у нічний час необхідних технологічних робіт, тому не завжди є можливість одразу забезпечити доступ до платформ.

Метрополітен наголошує, що укриття у вестибюлях є так само безпечним, як і на платформах.

Окрім цього, мешканцям нагадують: у період дії воєнного стану при собі обов’язково слід мати документи, що посвідчують особу.

Харківський метрополітен закликає з розумінням ставитися до ситуації та запевняє, що його працівники цілодобово роблять усе можливе для забезпечення безпеки громадян.

