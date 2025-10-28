Советники Украины и ЕС встретятся в ближайшие дни, чтобы обсудить детали плана для завершения войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обсуждение плана для завершения войны: что известно

Он отметил, что встреча состоится в ближайшие дни – в пятницу или субботу. По словам президента, этот план направлен на прекращение огня и дальнейшие шаги.

Сейчас смотрят

– Во время Коалиции желающих европейские лидеры сказали, что хотели бы вместе с нами продемонстрировать видение быстрых шагов. Это не план окончания войны, потому что прежде всего нужно прекращение огня. Это план, с которого начинается дипломатия, – пояснил украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что все понимают, что после прекращения огня России будет трудно возобновить агрессию, если будут сильные гарантии безопасности.

– Поэтому этот план примерно на это и сфокусирован. Думаю, что в ближайшие дни наши советники встретятся. Мы договаривались примерно на пятницу, субботу. Будут обсуждать черты этого плана, – сказал президент.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Украина и европейские лидеры будут работать над планом прекращения огня в течение ближайшей недели или десяти дней.

Он отдельно отметил, что план должен быть кратким, без большого количества деталей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.