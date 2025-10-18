Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил разработать совместно с Соединенными Штатами мирный план для Украины по аналогии с мирным планом Дональда Трампа в Газе.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на информированный источник.

Британия предлагает разработать мирный план для Украины

По данным источника, во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил сотрудничать с США над разработкой мирного плана для Украины.

Это должен быть план по типу мирного плана Трампа из 20 пунктов для Газы.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил в течение выходных провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран.

17 октября состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Украинский лидер подтвердил, что во время встречи поднимался вопрос дальнобойного оружия, но по договоренности сторон эти детали не будут озвучиваться публично.

