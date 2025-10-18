Как для Газы: Стармер предлагает разработать новое мирное соглашение для Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил разработать совместно с Соединенными Штатами мирный план для Украины по аналогии с мирным планом Дональда Трампа в Газе.
Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на информированный источник.
Британия предлагает разработать мирный план для Украины
По данным источника, во время разговора президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил сотрудничать с США над разработкой мирного плана для Украины.
Это должен быть план по типу мирного плана Трампа из 20 пунктов для Газы.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил в течение выходных провести срочный координационный разговор между советниками по национальной безопасности европейских стран.
17 октября состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Украинский лидер подтвердил, что во время встречи поднимался вопрос дальнобойного оружия, но по договоренности сторон эти детали не будут озвучиваться публично.