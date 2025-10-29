В ночь на 25 октября в результате российской атаки был разрушен офис и складской комплекс одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины в Киеве. Под удар попал логистический офис второго по величине дистрибьютора страны, который обеспечивал около 20% месячного запаса лекарств в государстве.

Угрожает ли Украине дефицит лекарств после уничтожения фармскладов в Киеве и вырастет ли стоимость препаратов, читайте в нашем материале.

Будет ли дефицит поставок лекарств в Украине

О том, будет ли дефицит лекарств после атаки на огромный склад в Киеве, в эфире телемарафона Єдині новини сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов. Он заверил, что дефицита лекарств из-за атаки не ожидается.

— Компания была готова к подобным критическим ситуациям, и уже запускается резервный буферный склад, — подчеркнул заместитель министра.

Другие дистрибьюторы перенастраивают свои логистические маршруты, чтобы покрыть регионы, которые обслуживал разрушенный склад.

По словам заместителя министра, после чрезвычайных ситуаций формируется условный штаб, который ежедневно получает данные от дистрибьюторов и аптечных сетей о возможном дефиците лекарственных средств в регионах. В случае его выявления маршруты корректируются, чтобы обеспечить доступность лекарств.

Также Адаманов отметил, что пострадавшая компания предоставляет препараты по программе Доступні ліки. Однако запуск буферного склада и перенастройка маршрутов другими дистрибьюторами гарантируют, что ни один регион Украины не испытает дефицита.

В то же время из-за разрушенного офиса и склада возможны временные задержки в поставках. На восстановление полноценной логистики компании понадобится примерно две недели, поэтому в некоторых аптеках могут возникать кратковременные перебои.

В случае продолжения атак предусмотрены дополнительные меры. В частности, это упрощение условий хранения, быстрое лицензирование складов и дополнительные пути импорта для удовлетворения спроса.

Адаманов подчеркнул, что фармацевтическая отрасль Украины достаточно сильна, ведь страна имеет собственных производителей, которые обеспечивают большинство лекарственных средств. Что касается инновационных оригинальных препаратов, они в основном поставляются из Европейского Союза и США, а в случае критических потребностей есть возможность гуманитарной помощи.

Также Эдем Адаманов отметил, что другие дистрибьюторы, вместо конкуренции, наоборот объединили усилия, чтобы покрыть возможный дефицит лекарств. Напомним, что это уже второй удар по фармацевтической отрасли за последние три месяца.

Остановят ли поставки жизненно необходимых лекарств после атак

По словам Адаманова, Украина готовится к возможным действиям врага, поэтому почти в каждом крупном областном центре есть складские помещения, которые можно быстро переоборудовать для хранения лекарственных препаратов.

Даже если все склады будут разрушены, что трудно представить, есть страны Европейского Союза, расположенные неподалеку, и Украина может обеспечить “зеленые коридоры” для таких поставок.

Вырастет ли стоимость лекарств после атак

Может ли вырасти стоимость лекарств после ударов по складам в Киеве, мы поинтересовались у экономиста, председателя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина. Эксперт отметил, что оснований для повышения цен нет.

— Пострадавшие запасы принадлежат импортеру, а не государству, поэтому любые убытки ложатся на компанию, — отметил экономист.

Олег Пендзин добавил, что эти запасы лекарств были застрахованы, поэтому их стоимость будет возмещена страховыми компаниями. Таким образом, повышения цен на препараты для населения не ожидается.

