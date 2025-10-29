Чи буде дефіцит ліків в Україні та чи зросте їхня вартість після атаки на фармсклад у Києві

У ніч на 25 жовтня внаслідок російської атаки був зруйнований офіс та складський комплекс одного з найбільших фармдистриб’юторів України в Києві. Під удар потрапив логістичний офіс другого за величиною дистриб’ютора країни, який забезпечував близько 20% місячного запасу ліків у державі.

Чи загрожує Україні дефіцит ліків після знищення фармскладів у Києві та чи зросте вартість препаратів, читайте в нашому матеріалі.

Чи буде дефіцит ліків в Україні

Про те, чи буде дефіцит ліків після атаки на величезний склад у Києві, в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Едем Адаманов. Він запевнив, що дефіциту ліків через атаку не очікується.

– Компанія була готова до подібних критичних ситуацій, і вже запускається резервний буферний склад, – наголосив заступник міністра.

Інші дистриб’ютори переналаштовують свої логістичні маршрути, щоб покрити регіони, які обслуговував зруйнований склад.

За словами заступника міністра, після надзвичайних ситуацій формується умовний штаб, який щодня отримує дані від дистриб’юторів та аптечних мереж щодо можливого дефіциту лікарських засобів у регіонах. У разі його виявлення маршрути коригуються, щоб забезпечити доступність ліків.

Також Адаманов зазначив, що постраждала компанія надає препарати за програмою Доступні ліки. Проте запуск буферного складу та переналаштування маршрутів іншими дистриб’юторами гарантують, що жоден регіон України не відчує дефіциту.

Водночас через зруйнований офіс і склад можливі тимчасові затримки в поставках. На відновлення повноцінної логістики компанії знадобиться приблизно два тижні, тому в деяких аптеках можуть виникати короткочасні перебої.

У разі продовження атак передбачено додаткові заходи. Зокрема, це спрощення умов зберігання, швидке ліцензування складів і додаткові шляхи імпорту для задоволення попиту.

Адаманов підкреслив, що фармацевтична галузь України достатньо сильна, адже країна має власних виробників, які забезпечують більшість лікарських засобів. Що стосується інноваційних оригінальних препаратів, вони здебільшого постачаються з Європейського Союзу та США, а у разі критичних потреб є можливість гуманітарної допомоги.

Також Едем Адаманов зазначив, що інші дистриб’ютори, замість конкуренції, навпаки об’єднали зусилля, щоб покрити можливий дефіцит ліків. Нагадаємо, що це вже другий удар по фармацевтичній галузі за останні три місяці.

Чи зупинять постачання життєво необхідних ліків після атак

За словами Адаманова, Україна готується до можливих дій ворога, тому майже в кожному великому обласному центрі є складські приміщення, які можна швидко переобладнати для зберігання лікарських препаратів.

Навіть якщо всі склади будуть зруйновані, що важко уявити, є країни Європейського Союзу, розташовані неподалік, і Україна може забезпечити “зелені коридори” для таких поставок.

Чи зросте вартість ліків після атак

Чи може зрости вартість ліків після ударів по складах у Києві, ми поцікавилися в економіста, голови Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина. Експерт зазначив, що підстав для підвищення цін немає.

– Постраждалі запаси належать імпортеру, а не державі, тому будь-які збитки лягають на компанію, – зазначив економіст.

Олег Пендзин додав, що ці запаси ліків були застраховані, тож їхня вартість буде відшкодована страховими компаніями. Тож підвищення цін на препарати для населення не очікується.

