Российские подразделения сейчас находятся в северной части Купянска. Оккупанты пытаются обойти город и прорваться в его центральную часть.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини начальник управления коммуникации Объединенных сил Виктор Трегубов.

Враг находится в северной части Купянска

— По состоянию на сейчас россияне присутствуют в северной части города Купянск и пытаются, с одной стороны, обходить, а с другой — прорваться непосредственно в центр. Как и до этого, применяется тактика малых групп, которые цепляются за те или иные здания, накапливаются, и когда есть какая-то “критическая масса”, пытаются идти дальше, — сказал Трегубов.

По его словам, российские войска обеспечивают снабжение с помощью дронов. При этом они уже около полугода заявляют, что якобы окружили город.

— Даже их собственные граждане начали спрашивать: если город окружен, то как там до сих пор продолжается украинская оборона и как украинцы получают снабжение? После этого россияне уточнили, что не имели в виду прямую осаду, а только возможность поражать украинскую логистику дронами, — рассказал он.

Трегубов отметил, что технически это соответствует действительности, ведь дроны могут гарантированно летать на расстояние до 40 километров от линии разграничения.

Речь идет о дронах FPV с оптоволоконной связью. Украинские подразделения также имеют возможность наносить удары по российской логистике на такой же глубине.

Отвечая на вопрос, насколько враг закрепляется в городских зданиях, Трегубов подчеркнул, что подобные бои сопровождаются разрушениями с обеих сторон.

Что касается участия элитных российских подразделений, он отметил, что в городских боях это не дает эффекта — враг делает ставку на количество, а не на качество.

