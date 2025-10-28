Російські підрозділи нині перебувають у північній частині Куп’янська. Окупанти намагаються обійти місто та прорватися до його центральної частини.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Ворог перебуває у північній частині Куп’янська

– Станом на зараз росіяни присутні у північній частині міста Куп’янськ і намагаються, з одного боку, обходити, а з іншого – прорватися безпосередньо до центру. Як і до цього, застосовується тактика малих груп, які чіпляються за ті чи інші будівлі, накопичуються, і коли є якась “критична маса”, намагаються йти далі, – сказав Трегубов.

За його словами, російські війська забезпечують постачання за допомогою дронів. При цьому вони вже близько пів року заявляють, що нібито оточили місто.

– Навіть їхні власні громадяни почали запитувати: Якщо місто оточене, то як там досі триває українська оборона і як українці отримують постачання? Після цього росіяни уточнили, що не мали на увазі пряме оточення, а лише можливість уражати українську логістику дронами, – розповів він.

Трегубов зазначив, що технічно це відповідає дійсності, адже дрони можуть гарантовано літати на відстань до 40 кілометрів від лінії розмежування.

Йдеться про дрони FPV з оптоволоконним зв’язком. Українські підрозділи також мають можливість завдавати ударів по російській логістиці на такій самій глибині.

Відповідаючи на запитання, наскільки ворог закріплюється у міських будівлях, Трегубов наголосив, що подібні бої супроводжуються руйнуваннями з обох боків.

Щодо участі елітних російських підрозділів, він зазначив, що у міських боях це не дає ефекту – ворог робить ставку на кількість, а не на якість.

