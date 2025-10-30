Украина пока не получила официальных дипломатических отзывов от партнеров по поводу результатов переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином, но надеется, что эта встреча будет способствовать активизации мирных усилий для прекращения российской агрессии.

Встреча Трампа и Си: Украина ждет фидбек

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своей словенской коллегой Таней Файон в Киеве.

– Безусловно, Китай может играть более активную роль. Безусловно, у Китая есть достаточно инструментариев влияния на Россию. У нас еще нет так называемого дипломатического фидбека от наших партнеров относительно результатов этой встречи. Мы видели публичные заявления. То есть вопрос Украины обсуждался, – сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что США хорошо проинформированы об украинской позиции.

– Безусловно, у нас происходили контакты на разном уровне, разными каналами с американскими друзьями и накануне этой встречи, с четким информированием нашей позиции. Поэтому мы очень надеемся, что эта встреча станет знаковой для дальнейшего ускорения мирных глобальных усилий для остановки российской агрессии, – отметил глава МИД.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин встретились 30 октября в южнокорейском Пусане.

Это была их первая двусторонняя встреча с начала второго президентского срока Трампа, который длится уже более девяти месяцев.

