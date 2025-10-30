Президент США Дональд Трамп заявив, що “дуже серйозно” обговорив з китайським лідером Сі Цзіньпіном війну Росії в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Домовленість про Україну між Трампом та Сі Цзіпіном

Трамп заявив, що обидва лідери домовилися працювати разом, “щоб побачити, чи зможемо ми завершити цю війну”.

— Ми погоджуємося, що сторони заглиблені у боротьбу, і іноді доводиться дозволяти йому воювати. Але (Сі Цзіньпін – Ред.) збирається нам допомогти, і ми збираємося працювати разом над Україною. Більше ми не можемо зробити, – заявиви Трамп.

Саму ж зустріч з китайським лідером американський президент оцінив “на 12”.

— Загалом, я думаю, що за шкалою від нуля до 10, де 10 – найкращий результат, я б сказав, що зустріч була на 12, — заявив Трамп.

Президент США також зазначив, що лідерам вдалося досягнути торговельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом.

За його словами, це річна угода, яку щороку переглядатимуть.

— У нас є угода. Тепер щороку ми переглядатимемо її умови, але я думаю, що угода триватиме довго, — сказав американський президент.

Він додав, що вони з Сі Цзіньпіном домовилися “майже про все”, зокрема щодо торгівлі соєвими бобами та тарифів, пов’язаних з фентанілом.

Трамп також повідомив, що питання щодо поставок рідкісноземельних елементів з Китаю вирішено, і очікується, що Пекін скасує деякі експортні обмеження.

— Усі рідкоземельні ресурси вже заселені, і це для всього світу. Цього бар’єру більше немає,— заявив він.

Торговий представник США Джеймісон Грір підтвердив, що Трамп і Сі досягнули порозуміння і що Пекін не запропонує контроль за рідкоземельними елементами.

Однак ні США, ні Китай не опублікували офіційних заяв із детальним описом того, що обговорювалося або було домовлено під час зустрічі.

