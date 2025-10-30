В Украине ввели аварийные отключения света из-за вражеских ударов по энергетике
В ряде областей Украины из-за массированной комбинированной атаки на энергетическую инфраструктуру введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Восстановительные работы на местах повреждений начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью.
Аварийные отключения света отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Отключение света в Сумах и Сумской области
Как сообщили в Сумыоблэнерго, введены графики аварийных отключений света в Сумской области. Сейчас графики аварийных отключений действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей.
Информация при экстренных отключениях отображается на момент обесточивания в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и в приложении.
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве по распоряжению НЭК Укрэнерго ввели экстренные отключения света. Энергетики призывают экономно потреблять электричество и минимизировать использование энергоемких приборов.
Атака на энергетику Черниговщины
В Черниговоблэнерго сообщили, что есть повреждения критической инфраструктуры. Энергетики работают над восстановлением.