В ряде областей Украины из-за массированной комбинированной атаки на энергетическую инфраструктуру введены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Восстановительные работы на местах повреждений начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью.

Аварийные отключения света отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Отключение света в Сумах и Сумской области

Как сообщили в Сумыоблэнерго, введены графики аварийных отключений света в Сумской области. Сейчас графики аварийных отключений действуют для 1, 2 и 3 очередей потребителей.

Информация при экстренных отключениях отображается на момент обесточивания в реальном времени в личном кабинете E-Svitlo и в приложении.

В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве по распоряжению НЭК Укрэнерго ввели экстренные отключения света. Энергетики призывают экономно потреблять электричество и минимизировать использование энергоемких приборов.

Атака на энергетику Черниговщины

В Черниговоблэнерго сообщили, что есть повреждения критической инфраструктуры. Энергетики работают над восстановлением.

