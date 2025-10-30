У низці областей України через масовану комбіновану атаку на енергетичну інфраструктуру введені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Відновлювальні роботи на місцях пошкоджень розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація

Аварійні відключення світла скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Відключення світла у Сумах та на Сумщині

Як повідомили в Сумиобленерго, введені графіки аварійних відключень світла на Сумщині. Наразі графіки аварійних відключень діють для 1, 2 та 3 черг споживачів.

Інформація при екстрених відключеннях відображається на момент знеструмлення в реальному часі в особистому кабінеті E-Svitlo та у додатку.

У Києві ввели екстрені відключення світла

У Києві за розпорядженням НЕК Укренерго ввели екстрені відключення світла. Енергетики закликають ощадливо споживати електрику та мінімізувати використання енергомістких приладів.

Атака на енергетику Чернігівщини

У Чернігівобленерго повідомили, що є пошкодження критичної інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням.

Відключення світла у Миколаївські області

За інформацією керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України, в області з 08:00 скасовується графік аварійних відключень (ГАВ). Натомість вводиться графік погодинних відключень (ГПВ).

Наразі графік ГПВ наступний:

08:00 – 10:00 – дві черги

10:00 – 14:00 – одна черга

14:00 – 19:00 – дві черги

Екстрені відключення світла на Київщині

За розпорядженням Укренерго, у Київській області ввели екстрені відключення світла з 08:00 до 19:00.

Ознайомитись з графіком відключень можна за посиланням.

