С начала 2025 года Служба безопасности Украины нанесла удар по ряду объектов нефтедобычи и нефтепереработки в российском тылу, что привело к дефициту нефтепродуктов в РФ.

Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк во время пресс-брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 31 октября.

СБУ о поражении НПЗ России

По словам Малюка, удалось уничтожить около 48% вражеского зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Панцирь, который активно противодействует украинским дальнобойным дронам.

Сейчас смотрят

— У нас есть дипстрайки, работа в глубоком тылу через БПЛА. Речь идет о расстоянии 130+ км. Во исполнение заданий верховного главнокомандующего — президента Украины мы поражаем именно законные цели — нефтедобычу, переработку. Это 90% бюджета обороны РФ, — сказал Малюк.

По его словам, с начала 2025 года удалось нанести 160 успешных ударов в тылу врага по объектам нефтедобычи и нефтепереработки.

Как объяснил Малюк, если брать за сентябрь и октябрь текущего года, то речь идет о 20 объектах. Среди них — шесть НПЗ, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций.

По его мнению, это привело к дефициту более 20% на российском рынке нефтепродуктов, простою 37% нефтеперерабатывающих мощностей, а также к дефициту в 57 регионах РФ и запрету экспорта бензина до конца года.

Как подчеркнул Малюк, СБУ не остановится на этом направлении. По его словам, есть много новых взглядов и свежих подходов к дипстрайкам. Речь идет о новых средствах, боевых частях и способах связи.

Кроме того, с начала 2025 года по настоящее время Силы обороны Украины уничтожили 48% вражеских Панцирей, резюмировал Малюк.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.