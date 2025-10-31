Цього року було майже 160 уражень нафтооб’єктів РФ, знищено 48% Панцирів — Малюк
З початку 2025 року Служба безпеки України уразила низку об’єктів нафтовидобутку й нафтоперероблювання у російському тилу, що призвело до дефіциту нафтопродуктів у РФ.
Про це заявив глава СБУ Василь Малюк під час пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 31 жовтня.
СБУ про ураження НПЗ Росії
За словами Малюка, вдалося знищити близько 48% ворожого зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир, який активно протидіє українським далекобійним дронам.
– У нас є дипстрайки, робота в глибокому тилу через БпЛА. Йдеться про відстань 130+ км. На виконання завдань верховного головнокомандувача – президента України ми жалимо саме законні цілі – нафтовидобуток, перероблювання. Це 90% бюджету оборони РФ, – сказав Малюк.
За його словами, з початку 2025 року вдалося завдати 160 успішних ударів у тилу ворога по об’єктах нафтовидобутку і нафтоперероблювання.
Як пояснив Малюк, якщо брати за вересень і жовтень поточного року, то йдеться про 20 об’єктів. Серед них – шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази та дев’ять нафтоперекачувальних станцій.
На його думку, це призвело до дефіциту понад 20% на російському ринку нафтопродуктів, простоює 37% нафтопереробних потужностей, а також до дефіциту в 57 регіонах РФ і заборони експорту бензину до кінця року.
Як наголосив Малюк, СБУ не зупиниться на цьому напрями. За його словами, є багато нових поглядів і свіжих підходів до дипстрайків. Йдеться про нові засоби, бойові частини та способи зв’язку.
Крім цього, з початку 2025 року дотепер Сили оборони України знищили 48% ворожих Панцирів, резюмував Малюк.