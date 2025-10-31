З початку 2025 року Служба безпеки України уразила низку об’єктів нафтовидобутку й нафтоперероблювання у російському тилу, що призвело до дефіциту нафтопродуктів у РФ.

Про це заявив глава СБУ Василь Малюк під час пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 31 жовтня.

СБУ про ураження НПЗ Росії

За словами Малюка, вдалося знищити близько 48% ворожого зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир, який активно протидіє українським далекобійним дронам.

– У нас є дипстрайки, робота в глибокому тилу через БпЛА. Йдеться про відстань 130+ км. На виконання завдань верховного головнокомандувача – президента України ми жалимо саме законні цілі – нафтовидобуток, перероблювання. Це 90% бюджету оборони РФ, – сказав Малюк.

За його словами, з початку 2025 року вдалося завдати 160 успішних ударів у тилу ворога по об’єктах нафтовидобутку і нафтоперероблювання.

Як пояснив Малюк, якщо брати за вересень і жовтень поточного року, то йдеться про 20 об’єктів. Серед них – шість НПЗ, два нафтових термінали, три нафтобази та дев’ять нафтоперекачувальних станцій.

На його думку, це призвело до дефіциту понад 20% на російському ринку нафтопродуктів, простоює 37% нафтопереробних потужностей, а також до дефіциту в 57 регіонах РФ і заборони експорту бензину до кінця року.

Як наголосив Малюк, СБУ не зупиниться на цьому напрями. За його словами, є багато нових поглядів і свіжих підходів до дипстрайків. Йдеться про нові засоби, бойові частини та способи зв’язку.

Крім цього, з початку 2025 року дотепер Сили оборони України знищили 48% ворожих Панцирів, резюмував Малюк.

