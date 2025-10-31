Президент Владимир Зеленский сообщил о введении санкций против 50 преимущественно российских лиц, работающих на военную промышленность и пропаганду РФ.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 31 октября.

Введение санкций против 50 человек

— Конечно, мы распространим наши санкционные решения также среди государств-партнеров, чтобы они поддерживали это наше вполне справедливое давление на Россию за войну, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Кабмин провел подготовительную работу, чтобы синхронизировать 19-й пакет санкций ЕС в нашей юрисдикции.

Зеленский отметил, что европейцы уже готовят 20-й пакет санкций и Украина предоставила предложения партнерам.

Координационное совещание

Владимир Зеленский провел координационное совещание, на котором был подведен итог по санкциям за год.

— Вместе со Службой безопасности Украины, с Министерством иностранных дел нашего государства, со Службой внешней разведки определили, какие ключевые задачи должны быть до конца года в отношении российского танкерного флота, российских энергетических компаний и всех тех предприятий и субъектов, которые помогают работать российской военной промышленности, — подчеркнул президент.

Он добавил, что партнеры учитывают аргументы Украины, когда готовят свое давление.

Зеленский поблагодарил военных за дальнобойные санкции против России — более 160 поражений только с начала этого года топливной инфраструктуры врага.

— И еще сотни операций было против их военной машины непосредственно. Спасибо всем нашим спецслужбам за это: Службе безопасности Украины, разведкам, армии. Украинцы наиболее успешны тогда, когда действуют вместе и согласовывают цели, — отметил президент.

Поиск похищенных детей

Зеленский рассказал, что внешняя разведка выполнила задачу по поиску конкретных, четких адресов местонахождения украинских детей, которые были похищены Россией.

— Мы даем списки партнерам — перечень детей, которых нужно вернуть. Чувствительный вопрос, много тихой дипломатической работы продолжается, и, чтобы срывать любые попытки России говорить, что они там якобы ничего не знают о наших этих детях, мы работаем так, чтобы давать и адреса. Первый такой список – более 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей – будет на столе у всех лидеров, которые нам помогают, – отметил он.

Доклады по фронту

Зеленский рассказал, что сегодня были доклады военных – подробно по фронту.

— Конечно, Покровск прежде всего. Мы продолжаем уничтожать оккупанта, и это самое важное – останавливать российские удары, как это возможно и там, где это возможно. Россияне всю нашу страну хотят превратить в то, что они делают с Покровском, делают с Купянском, другими нашими городами, нашими общинами. Останавливать их нужно там, куда они пришли, и уничтожать там, — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сегодня было проведено несколько совещаний по внешнеполитической активности на следующую неделю — это касается оружия для Украины, финансов и наших с вами общих политических результатов в отношениях Украины с Евросоюзом.

— Работаем, чтобы для Украины были хорошие новости, и это будет. Я уверен. Спасибо всем, кто нам помогает! Спасибо всем, кто сражается ради нашего государства, ради Украины, как ради самого себя, — подытожил глава государства.

