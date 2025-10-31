Перший список викрадених Росією дітей з адресами передадуть партнерам – Зеленський
- Україна запровадила санкції проти 50 осіб, пов’язаних із ВПК та пропагандою РФ.
- Київ синхронізує санкції з ЄС і готує нові обмеження проти Росії.
- Україна передала партнерам список із 300 викрадених Росією дітей.
Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти 50 переважно російських осіб, що працюють на військову промисловість та пропаганду РФ.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 31 жовтня.
Введення санкцій проти 50 осіб
– Звісно, ми поширимо наші санкційні рішення також серед держав-партнерів, щоб вони підтримували цей наш цілком справедливий тиск на Росію за війну, – сказав Зеленський.
Він додав, що Кабмін провів підготовчу роботу, щоб синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС у нашій юрисдикції.
Зеленський зауважив, що європейці вже готують 20-й пакет санкцій і Україна надала пропозиції партнерам.
Координаційна нарада
Володимир Зеленський провів координаційну нараду, на якій був підбитий підсумок щодо санкцій за рік.
– Разом зі Службою безпеки України, з Міністерством закордонних справ нашої держави, зі Службою зовнішньої розвідки визначили, які ключові завдання мають бути до кінця року щодо російського танкерного флоту, російських енергетичних компаній та всіх тих підприємств і суб’єктів, які допомагають працювати російській військовій промисловості, – наголосив президент.
Він додав, що партнери враховують аргументи України, коли готують свій тиск.
Зеленський подякував військовим за далекобійні санкції проти Росії – більш ніж 160 уражень тільки від початку цього року паливної інфраструктури ворога.
– І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо. Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі, – зазначив президент.
Пошук викрадених дітей
Зеленський розповів, що зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією.
– Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути. Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список – більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають, – зазначив він.
Доповіді щодо фронту
Зеленський розповів, що сьогодні було доповідей військових – детально щодо фронту.
– Звісно, Покровськ передусім. Ми продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари, як це можливо й там, де це можливо. Росіяни всю нашу країну хочуть перетворити на те, що вони роблять із Покровськом, роблять з Куп’янськом, іншими нашими містами, нашими громадами. Зупиняти їх треба там, куди вони прийшли, і знищувати там, – наголосив глава держави.
Він додав, що сьогодні було проведено кілька нарад щодо активності зовнішньополітичної на наступний тиждень – це стосується зброї для України, фінансів та наших із вами спільних політичних результатів у відносинах України із Євросоюзом.
– Працюємо, щоб були для України хороші новини, і це буде. Я впевнений. Дякуємо всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради України, як заради самого себе, – підсумував глава держави.