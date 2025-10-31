Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження санкцій проти 50 переважно російських осіб, що працюють на військову промисловість та пропаганду РФ.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 31 жовтня.

Введення санкцій проти 50 осіб

– Звісно, ми поширимо наші санкційні рішення також серед держав-партнерів, щоб вони підтримували цей наш цілком справедливий тиск на Росію за війну, – сказав Зеленський.

Він додав, що Кабмін провів підготовчу роботу, щоб синхронізувати 19-й пакет санкцій ЄС у нашій юрисдикції.

Зеленський зауважив, що європейці вже готують 20-й пакет санкцій і Україна надала пропозиції партнерам.

Координаційна нарада

Володимир Зеленський провів координаційну нараду, на якій був підбитий підсумок щодо санкцій за рік.

– Разом зі Службою безпеки України, з Міністерством закордонних справ нашої держави, зі Службою зовнішньої розвідки визначили, які ключові завдання мають бути до кінця року щодо російського танкерного флоту, російських енергетичних компаній та всіх тих підприємств і суб’єктів, які допомагають працювати російській військовій промисловості, – наголосив президент.

Він додав, що партнери враховують аргументи України, коли готують свій тиск.

Зеленський подякував військовим за далекобійні санкції проти Росії – більш ніж 160 уражень тільки від початку цього року паливної інфраструктури ворога.

– І ще сотні операцій було проти їхньої воєнної машини безпосередньо. Дякую всім нашим спеціальним службам за це: Службі безпеки України, розвідкам, армії. Найбільш успішні українці тоді, коли діють разом та погоджуючи цілі, – зазначив президент.

Пошук викрадених дітей

Зеленський розповів, що зовнішня розвідка виконала завдання щодо пошуку конкретних, чітких адрес місцезнаходження українських дітей, які були викрадені Росією.

– Ми даємо списки партнерам – перелік дітей, яких треба повернути. Чутливе питання, багато тихої дипломатичної роботи триває, і, щоб зривати будь-які спроби Росії говорити, що вони там начебто нічого не знають про наших цих діточок, ми працюємо так, щоб давати й адреси. Перший такий список – більш ніж 300 прізвищ, імен, адрес викрадених дітей – буде на столі в усіх лідерів, які нам допомагають, – зазначив він.

Доповіді щодо фронту

Зеленський розповів, що сьогодні було доповідей військових – детально щодо фронту.

– Звісно, Покровськ передусім. Ми продовжуємо знищувати окупанта, і це найважливіше – зупиняти російські удари, як це можливо й там, де це можливо. Росіяни всю нашу країну хочуть перетворити на те, що вони роблять із Покровськом, роблять з Куп’янськом, іншими нашими містами, нашими громадами. Зупиняти їх треба там, куди вони прийшли, і знищувати там, – наголосив глава держави.

Він додав, що сьогодні було проведено кілька нарад щодо активності зовнішньополітичної на наступний тиждень – це стосується зброї для України, фінансів та наших із вами спільних політичних результатів у відносинах України із Євросоюзом.

– Працюємо, щоб були для України хороші новини, і це буде. Я впевнений. Дякуємо всім, хто нам допомагає! Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, заради України, як заради самого себе, – підсумував глава держави.

