Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие санкций против пророссийских пропагандистов и компаний, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ.

Соответствующие указы главы государства №810/2025 и №811/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер обнародованы на сайте Офиса президента.

Зеленский подписал указы о санкциях против РФ

Как отмечается, первый указ касается пророссийских пропагандистов — 14 физических лиц, которые оправдывают вооруженную агрессию России и отрицают оккупацию украинских территорий.

Сейчас смотрят

По информации Офиса президента, они финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

Во втором указе речь идет о введении санкций против производителей и поставщиков российского ВПК, в частности 10 физических лиц и 31 юридического — резидентов России, Китая и Ирана.

В частности, ограничения касаются компаний, их руководителей и владельцев, которые связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций.

В то же время санкции введены против государственных органов и юридических лиц Ирана, которые поставляли военную продукцию на территорию России.

— С начала года мы синхронизировали 11 пакетов с нашими партнерами. Шесть — с нашими коллегами из Евросоюза. Также США, Канада, Великобритания. В следующем месяце мы закончим синхронизацию. Мы выполним все планы и обязательства. Для нас сейчас очень важно, чтобы была синхронизация между странами Большой семерки, — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

По его словам, Украина продолжает работать над введением новых санкционных мер, синхронизацией санкций партнеров в украинской юрисдикции и санкций Украины — в юрисдикциях партнеров.

Как объяснил глава государства, одними из ключевых приоритетов нашей страны являются недопущение поставок компонентов в Россию для ее ВПК, уменьшение доходов от продажи нефти, борьба с теневым флотом и противодействие российской пропаганде.

Зеленский о санкционных планах Украины

31 октября во время пресс-брифинга президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы.

Речь идет о санкциях партнеров, которым Украина предоставляет предложения, и наших санкциях, во многом совпадающим с санкциями стран Европы, а также о дальнобойных санкциях, действующим непосредственно и быстрее всего.

По его словам, во-первых, речь идет о значительном количестве российских предприятий, которые вовлечены в производство ракет и другого оружия, но до сих пор не подпадают под санкции мира. Президент подчеркнул, что Украина намерена исправить это.

Во-вторых, глава государства поручил активнее работать с партнерами для синхронизации применяемых санкций. Он объяснил, что наибольшее влияние оказывает кумулятивный эффект санкций, поэтому принципиально важно, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей.

— Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе – чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Великобританией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и США, — сказал он.

По подсчетам украинской стороны, российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь $50 млрд в следующем году, поэтому увеличить эту сумму вполне возможно.

В-третьих, президент подчеркнул, что совместно с главами Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки определены приоритетные цели для дальнобойных санкций на ближайшее время, которые планируется обязательно реализовать.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.