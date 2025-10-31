Под санкции попало 610 танкеров теневого флота РФ, нужно санкционировать еще 340 танкеров, из них 65 главных, сказал Владимир Зеленский.

Зеленский о количестве танкеров РФ, которые еще нужно санкционировать

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, всего было санкционировано 610 танкеров.

— По всем нашим данным, 610 танкеров теневого флота было санкционировано. Различных судов, которые работают на Россию, значит, работают на войну, где-то полторы тысячи плюс. Считаем, что ключевых 340, ядро 65 — это то, что нам нужно еще санкционировать, — сказал он на брифинге.

Президент отметил, что главными партнерами, которые уменьшали импорт нефти из РФ или свели его к нулю, являются Канада, Австралия, Великобритания, ЕС. В то же время Индия, Китай, Турция и Центральная Азия — увеличивали.

— Вот пример Китая, он импортировал (нефть РФ — Ред.) на $120 млрд. Представьте себе, США вводят санкции, сокращение будет на $50 млрд, а импорт только Китая — $120 млрд. Они самый большой игрок, помощник в этой войне, это факт, — подчеркнул глава государства.

К слову, ранее западное издание Bloomberg писало, что после украинских атак и усиления санкций экспорт нефтепродуктов из РФ упал до самого низкого уровня с начала полномасштабной российской агрессии.

