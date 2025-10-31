Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс РФ.

Відповідні укази глави держави №810/2025 та №811/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів оприлюднено на сайті Офісу президента.

Зеленський підписав укази про санкції проти РФ

Як зазначається, перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій.

За інформацією Офісу президента, вони фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

У другому указі йдеться про запровадження санкцій проти виробників і постачальників російського ВПК, зокрема 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану.

Зокрема, обмеження стосуються компаній, їхніх керівників і власників, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій.

Водночас санкції запроваджені проти державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали військову продукцію на територію Росії.

– З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість – із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі плани й обов’язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки, – наголосив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції і санкцій України – у юрисдикціях партнерів.

Як пояснив глава держави, одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до Росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді.

Зеленський про санкційні плани України

31 жовтня під час пресбрифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи.

Йдеться про санкції партнерів, до яких Україна надає пропозиції та наші санкції, які багато в чому є спільними з країнами Європи, а також далекобійні санкції, які діють безпосередньо та найшвидше.

За його словами, по-перше, йдеться про значну кількість російських підприємств, які залучені у виробництві ракет та іншої зброї, проте які досі не підпадає під санкції світу. Президент наголосив, що Україна має наміри виправити це.

По-друге, глава держави доручив активніше працювати з партнерами для синхронізації санкції, які застосовуються. Він пояснив, що найбільше впливає кумулятивний ефект санкцій, тому принципово, щоб партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у сусідів.

– Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та США, – сказав він.

За підрахунками української сторони, російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути $50 млрд наступного року, тому збільшити цю суму цілком можливо.

По-третє, президент наголосив, що визначено разом із главами Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки пріоритетні цілі для далекобійних санкцій на найближчий час разом, які планують обов’язково реалізувати.

