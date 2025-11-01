Графіки відключень світла 2 листопада застосовуватимуть в окремих областях та в окремі години – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключень світла в Україні 2 листопада

В Україні продовжують діяти графіки відключень світла через наслідки масованих російських ударів по енергооб’єктах.

Час і обсяг відключень світла 2 листопада будуть такими:

Графіки погодинних вимкнень – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужностей – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

Водночас в Укренерго зауважують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Інформацію про години вимкнень світла споживачам варто перевіряти на офіційних каналах обленерго у регіоні.

