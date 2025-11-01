Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Графіки відключень світла 2 листопада: якими будуть обмеження по Україні
- 2 листопада вимкнення світла діятимуть лише в окремих регіонах України.
- Обсяги вимкнення світла будуть відносно невеликими - від 0,5 до 1,5 черги.
Графіки відключень світла 2 листопада застосовуватимуть в окремих областях та в окремі години – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключень світла в Україні 2 листопада
В Україні продовжують діяти графіки відключень світла через наслідки масованих російських ударів по енергооб’єктах.
Час і обсяг відключень світла 2 листопада будуть такими:
Графіки погодинних вимкнень – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.
Графіки обмеження потужностей – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
Водночас в Укренерго зауважують, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Інформацію про години вимкнень світла споживачам варто перевіряти на офіційних каналах обленерго у регіоні.
