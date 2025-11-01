Карта боевых действий на 1 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли 60 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, осуществили 4160 обстрелов, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5404 дрона-камикадзе.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карта боевых действий в Украине на 1 ноября 2025
Ситуация в Украине на 1 ноября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 26 управляемых авиабомб, осуществил 171 обстрел, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодезного.
На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.
На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.
На Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверовое, Новоукраинка и в сторону Гришиного.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских штурма в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 1 ноября 2025
- личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;
- танков – 11 316 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 521 (+2);
- артиллерийских систем – 34 137 (+9);
- РСЗО – 1 534 (+1);
- средств ПВО – 1 235 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);
- крылатых ракет – 3 917;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);
- специальной техники – 3 987 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.