С начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 60 авиационных ударов, сбросили 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме того, осуществили 4160 обстрелов, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5404 дрона-камикадзе.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карта боевых действий в Украине на 1 ноября 2025

Ситуация в Украине на 1 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 26 управляемых авиабомб, осуществил 171 обстрел, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отразили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономичное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверовое, Новоукраинка и в сторону Гришиного.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороное, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отразили три вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 1 ноября 2025

личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;

танков – 11 316 (+6);

боевых бронированных машин – 23 521 (+2);

артиллерийских систем – 34 137 (+9);

РСЗО – 1 534 (+1);

средств ПВО – 1 235 (+2);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);

крылатых ракет – 3 917;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);

специальной техники – 3 987 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

