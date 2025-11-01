Потери врага на 1 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 347-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 142 730 убитыми и ранеными.

Потери врага на 1 ноября 2025

личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;

танков – 11 316 (+6);

боевых бронированных машин – 23 521 (+2);

артиллерийских систем – 34 137 (+9);

РСЗО – 1 534 (+1);

средств ПВО – 1 235 (+2);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);

крылатых ракет – 3 917;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);

специальной техники – 3 987 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

