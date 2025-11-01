Потери врага на 1 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 347-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 142 730 убитыми и ранеными.

Потери врага на 1 ноября 2025

  • личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;
  • танков – 11 316 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 521 (+2);
  • артиллерийских систем – 34 137 (+9);
  • РСЗО – 1 534 (+1);
  • средств ПВО – 1 235 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);
  • крылатых ракет – 3 917;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);
  • специальной техники – 3 987 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Генштаб

