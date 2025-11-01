Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 1 ноября: уничтожено 900 оккупантов и шесть танков
Потери врага на 1 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 347-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 142 730 убитыми и ранеными.
Потери врага на 1 ноября 2025
- личного состава – около 1 142 730 (+900) человек;
- танков – 11 316 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 521 (+2);
- артиллерийских систем – 34 137 (+9);
- РСЗО – 1 534 (+1);
- средств ПВО – 1 235 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 76 704 (+349);
- крылатых ракет – 3 917;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 169 (+58);
- специальной техники – 3 987 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
