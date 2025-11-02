Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 2 ноября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 131 боевое столкновение на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.
Российские захватчики нанесли три ракетных удара, применив три ракеты, и 58 авиационных ударов, применив 106 управляемых авиабомб.
Зафиксировано 3 159 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2 790 артиллерийских обстрелов.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карта боевых действий в Украине на 2 ноября 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
