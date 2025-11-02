Потери врага на 2 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 348-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 143 670 убитыми и ранеными.

Потери врага на 2 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 143 670 (+940) человек;
  • танков – 11 316;
  • боевых бронированных машин – 23 525 (+4);
  • артиллерийских систем – 34 162 (+25);
  • РСЗО – 1 534;
  • средств ПВО – 1 235;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 052 (+348);
  • крылатых ракет – 3 917;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 290 (+121);
  • специальной техники – 3 987.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

