Потери врага на 2 ноября: уничтожено 940 оккупантов и 25 артсистем
Потери врага на 2 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 348-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 143 670 убитыми и ранеными.
Потери врага на 2 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 143 670 (+940) человек;
- танков – 11 316;
- боевых бронированных машин – 23 525 (+4);
- артиллерийских систем – 34 162 (+25);
- РСЗО – 1 534;
- средств ПВО – 1 235;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 052 (+348);
- крылатых ракет – 3 917;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 290 (+121);
- специальной техники – 3 987.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
