Потери врага на 2 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 940 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 348-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 143 670 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 2 ноября 2025 года

личного состава – около 1 143 670 (+940) человек;

танков – 11 316;

боевых бронированных машин – 23 525 (+4);

артиллерийских систем – 34 162 (+25);

РСЗО – 1 534;

средств ПВО – 1 235;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 052 (+348);

крылатых ракет – 3 917;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 290 (+121);

специальной техники – 3 987.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.