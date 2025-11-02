Втрати ворога на 2 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 348-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 143 670 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 2 листопада 2025

особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;

танків – 11 316;

бойових броньованих машин – 23 525 (+4);

артилерійських систем – 34 162 (+25);

РСЗВ – 1 534;

засобів ППО – 1 235;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348);

крилатих ракет – 3 917;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 290 (+121);

спеціальної техніки – 3 987.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.