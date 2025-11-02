Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 2 листопада: знищено 940 окупантів і 25 артсистем
Втрати ворога на 2 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 940 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 348-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 143 670 убитими й пораненими.
- особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
- танків – 11 316;
- бойових броньованих машин – 23 525 (+4);
- артилерійських систем – 34 162 (+25);
- РСЗВ – 1 534;
- засобів ППО – 1 235;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348);
- крилатих ракет – 3 917;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 290 (+121);
- спеціальної техніки – 3 987.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
