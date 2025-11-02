Втрати ворога на 2 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 940 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 348-му добу повномасштабної війни становлять близько 1 143 670 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 2 листопада 2025

  • особового складу – близько 1 143 670 (+940) осіб;
  • танків – 11 316;
  • бойових броньованих машин – 23 525 (+4);
  • артилерійських систем – 34 162 (+25);
  • РСЗВ – 1 534;
  • засобів ППО – 1 235;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 052 (+348);
  • крилатих ракет – 3 917;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 290 (+121);
  • спеціальної техніки – 3 987.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
На Сумщині дрони атакували автівку та маршрутку: постраждав чоловік
Дрони на Сумщині атакували автівку та маршрутку 1 листопада: які наслідки

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.