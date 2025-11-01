Сегодня в Сумской области российские дроны дважды атаковали гражданский транспорт: автомобиль и маршрутку. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Атаки на гражданский транспорт

Так, в Середино-Будской общине вражеский дрон попал в автомобиль, пострадал 29-летний мужчина.

В Николаевской сельской общине российский дрон атаковал маршрутку. На момент удара в ней находился только водитель, и он успел выбежать из транспорта.

От удара маршрутка загорелась. К счастью, люди не пострадали.

По словам Олега Григорова, перевозчик пока останавливает движение в направлении этой Николаевской общины.

Эта община уже почти полгода находится в зоне обязательной эвакуации. Однако часть людей продолжает жить, несмотря на постоянные российские атаки.

– Приграничье Сумщины – под постоянными ударами FPV-дронов. Только сегодня в окрестностях этой общины Силы обороны уничтожили несколько вражеских дронов, но враг продолжает направлять их на гражданских – на автобусы, мотоциклы, велосипеды, – отмечает глава ОВА.

Он призывает людей не ездить в направлении границы и не возвращаться в населенные пункты, где объявлена эвакуация.

