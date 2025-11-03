Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX щодо бронювання працівників підприємств оборонного та критичного комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.

Про це зазначається у картці закону на сайті Верховної Ради.

Нововведення щодо бронювання чоловіків

Так, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники критично важливої галузі, у яких немає або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, які не перебувають на військовому обліку чи не уточнили свої облікові дані.

Також можна забронювати працівника, який перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України).

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Підприємство має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Особливості укладення трудового договору в умовах воєнного стану

Під час укладення трудового договору на підприємстві строк випробування не може перевищувати 45 днів для будь-якої категорії працівників.

Прийом на роботу працівників, у яких немає або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи які не стоять на обліку у ТЦК, покликане розв’язати питання кадрового дефіциту та браку робочої сили на оборонних та критичних підприємствах.

Звільнення працівників

Законом пропонується розширити можливості для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Так, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо такий працівник впродовж випробувального строку на підприємстві не погодив свої військово-облікові документи з вимогами законодавства.

