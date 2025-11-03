Потери врага на 3 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 160 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 349-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 144 830 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 3 ноября 2025 года

личного состава – около 1 144 830 (+1160) человек;

танков – 11 321 (+5);

боевых бронированных машин – 23 531 (+6);

артиллерийских систем – 34 207 (+45);

РСЗО – 1 534;

средств ПВО – 1 235;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383);

крылатых ракет – 3 918 (+1);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 411 (+121);

специальной техники – 3 989 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.