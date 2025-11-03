Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 3 ноября: уничтожены 1160 оккупантов, пять танков и крылатая ракета
Потери врага на 3 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 160 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 349-е сутки полномасштабной войны составляют около 1 144 830 убитыми и ранеными.
Потери врага на 3 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 144 830 (+1160) человек;
- танков – 11 321 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 531 (+6);
- артиллерийских систем – 34 207 (+45);
- РСЗО – 1 534;
- средств ПВО – 1 235;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383);
- крылатых ракет – 3 918 (+1);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 411 (+121);
- специальной техники – 3 989 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
