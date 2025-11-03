С начала прошедших суток произошло 162 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 66 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 134 управляемые авиабомбы.

Кроме того, осуществили 4913 обстрелов, в том числе 45 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5481 дрон-камикадзе.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас

Карта боевых действий в Украине на 3 ноября 2025

Ситуация в Украине на 3 ноября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили одну атаку россиян. За прошедшие сутки противник нанес 7 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и осуществил 179 артиллерийских обстрелов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Тихое, Одрадное, а также в сторону Колодезного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло 13 атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Заречное и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

На Славянском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Серебрянки, Дроновки, Федоровки и в сторону Северска.

На Краматорском направлении вчера произошло два боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться вблизи населенного пункта Часов Яр и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Мирноград, Червоный Лиман, Родинское, Разино, Николаевка, Новоэкономичное, Покровск, Лесовка, Зверово, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Гореховое, Дачное и Филия.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 29 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Новоселовка, Вороне, Сосновка, Вербовое, Алексеевка, Рыбное, Егоровка и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано пять боевых столкновений, враг наступал в районе населенного пункта Охотничье и в сторону Успеновки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты наступательных действий не проводили.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну попытку штурма в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 3 ноября 2025

личного состава – около 1 144 830 (+1160) человек;

танков – 11 321 (+5);

боевых бронированных машин – 23 531 (+6);

артиллерийских систем – 34 207 (+45);

РСЗО – 1 534;

средств ПВО – 1 235;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 77 435 (+383);

крылатых ракет – 3 918 (+1);

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 66 411 (+121);

специальной техники – 3 989 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

