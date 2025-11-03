Втрати ворога на 3 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 349-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 144 830 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 3 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 144 830 (+1160) осіб;

танків – 11 321 (+5);

бойових броньованих машин – 23 531 (+6);

артилерійських систем – 34 207 (+45);

РСЗВ – 1 534;

засобів ППО – 1 235;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383);

крилатих ракет – 3 918 (+1);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 411 (+121);

спеціальної техніки – 3 989 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

