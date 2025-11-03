Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 3 листопада: знищено 1160 окупантів, п’ять танків і крилату ракету
Втрати ворога на 3 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 349-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 144 830 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 3 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 144 830 (+1160) осіб;
- танків – 11 321 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 531 (+6);
- артилерійських систем – 34 207 (+45);
- РСЗВ – 1 534;
- засобів ППО – 1 235;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383);
- крилатих ракет – 3 918 (+1);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 411 (+121);
- спеціальної техніки – 3 989 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
