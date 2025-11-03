Втрати ворога на 3 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 160 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 349-ту добу повномасштабної війни становлять близько 1 144 830 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 3 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 144 830 (+1160) осіб;
  • танків – 11 321 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 531 (+6);
  • артилерійських систем – 34 207 (+45);
  • РСЗВ – 1 534;
  • засобів ППО – 1 235;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 77 435 (+383);
  • крилатих ракет – 3 918 (+1);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 411 (+121);
  • спеціальної техніки – 3 989 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 3 листопада 2025 – ситуація на фронті
Генштаб

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.