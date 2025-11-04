Будут судить чиновника Национальной академии наук Украины, которого подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере.

Будут судить чиновника научного учреждения НАН Украины

Как сообщает Офис генерального прокурора, в 2023 году чиновник НАН Украины организовал закупку аналитического оборудования по значительно завышенной цене.

Отмечается, что заместитель директора по научной работе специально отклонил наиболее экономически выгодное предложение официального дистрибьютора и приказал подчиненным заключить договор с заранее определенной частной компанией.

Сейчас смотрят

Компания приобрела оборудование у дистрибьютора по рыночной стоимости, а затем реализовала его научному учреждению с наценкой 5 млн грн. Импорт, доставка и пусконаладочные работы выполнялись сертифицированными специалистами дистрибьютора.

Как утверждают в Офисе генпрокурора, посредническое звено было привлечено только с целью искусственного повышения стоимости предмета закупки, что свидетельствует о возможных признаках нарушения законодательства.

В результате таких действий государству причинен ущерб на сумму более 5 млн грн. В суд направлено обвинительный акт в отношении заместителя директора по научной работе одного из научных учреждений Национальной академии наук Украины.

Он обвиняется в завладении бюджетными средствами в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В рамках уголовного производства прокуроры подали гражданский иск к обвиняемому о возмещении причиненного ущерба.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.