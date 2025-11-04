Судитимуть посадовця НАН України за підозрою у заволодінні понад 5 млн грн
Судитимуть посадовця Національної академії наук України, якого підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, у 2023 році посадовець НАН України організував закупівлю аналітичного обладнання за значно завищеною ціною.
Зазначається, що заступник директора з наукової роботи спеціально відхилив найбільш економічно вигідну пропозицію офіційного дистриб’ютора та наказав підлеглим укласти договір із заздалегідь визначеною приватною компанією.
Компанія придбала обладнання у дистриб’ютора за ринковою вартістю, а згодом реалізувала його науковій установі з націнкою 5 млн грн. Імпорт, доставлення та пусконалагоджувальні роботи виконували сертифіковані спеціалісти дистриб’ютора.
Як стверджують в Офісі генпрокурора, посередницька ланка була залучена лише з метою штучного підвищення вартості предмета закупівлі, що свідчить про можливі ознаки порушення законодавства.
Унаслідок таких дій державі заподіяно збитків на понад 5 млн грн. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника директора з наукової роботи однієї з наукових установ Національної академії наук України.
Він обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). У рамках кримінального провадження прокурори подали цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування завданої шкоди.