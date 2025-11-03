Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, которого подозревают в государственной измене и мошенническом завладении средствами частного предприятия.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

ГБР завершило расследование в отношении Шевченко

По предварительным данным, речь идет о Евгении Шевченко. Сообщается, что обвинительный акт уже направлен в суд.

Собранные доказательства касаются трех эпизодов преступной деятельности: первые два – государственная измена до и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, третий – мошенническое присвоение депутатом 14,5 млн грн частного предприятия.

Нардеп поддерживал контакты с представителями посольства Беларуси и с 2020 года неоднократно посещал эту страну, встречался с бизнесменами, политиками и самопровозглашенным президентом, распространяя ложную информацию об “отсутствии угрозы нападения с территории Беларуси”.

Следствие установило, что нардеп записывал программы на собственных медиаканалах и давал интервью пророссийским блогерам, распространяя российские нарративы, которые затем использовались пропагандистскими ресурсами РФ, создавая впечатление, что это позиция украинской власти.

Фигурант не прекратил эту деятельность и после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В публичных выступлениях он распространял тезисы о якобы “крахе украинской государственности”, потере территорий и неспособности власти достичь мира, утверждая, что Украина не сможет победить и должна соглашаться на любые условия переговоров с РФ.

Следствие также задокументировало, что депутат использовал свои связи в Беларуси для сделки по поставке минеральных удобрений: украинское предприятие оплатило продукцию, но беларусская сторона задерживала ее доставку.

Депутат воспользовался ситуацией, убеждая предпринимателей, что якобы не хватает разрешений на перевозку груза, хотя знал, что все документы в наличии. Чтобы “решить проблему”, он заставил их заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на сумму 14,5 млн грн.

Полученные средства он потратил на покупку трех автомобилей премиум-класса – Porsche Macan, BMW X5M (2021 г.в.) и Mercedes-Benz AMG (2022 г. п.), которые оформил на подставных лиц. Общая таможенная стоимость машин превышает €250 тыс.

Народный депутат Украины обвиняется в:

государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины);

мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, 14 ноября правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Также прокуроры ОГУ вручили ему ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

На следующий день Печерский районный суд Киева отправил Шевченко под стражу на два месяца.

