Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 50-летнему пластическому хирургу, действия которого привели к смерти пациентки во время операции.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Смерть пациентки во время пластической операции в Киеве: что известно

По данным следствия, 28-летней женщине сделали пластическую операцию по имплантации ягодиц прямо в день обращения в частную клинику.

Во время вмешательства у пациентки резко упало артериальное давление, а впоследствии остановилось сердце.

Несмотря на попытки медиков провести реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что во время операции врач применил раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был использован лонгокаин в дозировке, значительно превышающей допустимую норму.

Это нарушение медицинских протоколов, как и ряд других, привело к остановке сердца и смерти пациентки.

Действия хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения права занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью, а также до двух лет исправительных работ или ограничения свободы, или до двух лет заключения.

Фото: Киевская городская прокуратура

