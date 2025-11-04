В Киеве во время операции по имплантации ягодиц умерла женщина – прокуратура
Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 50-летнему пластическому хирургу, действия которого привели к смерти пациентки во время операции.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Смерть пациентки во время пластической операции в Киеве: что известно
По данным следствия, 28-летней женщине сделали пластическую операцию по имплантации ягодиц прямо в день обращения в частную клинику.
Во время вмешательства у пациентки резко упало артериальное давление, а впоследствии остановилось сердце.
Несмотря на попытки медиков провести реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что во время операции врач применил раствор Кляйна, в котором вместо лидокаина был использован лонгокаин в дозировке, значительно превышающей допустимую норму.
Это нарушение медицинских протоколов, как и ряд других, привело к остановке сердца и смерти пациентки.
Действия хирурга квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения права занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью, а также до двух лет исправительных работ или ограничения свободы, или до двух лет заключения.
Фото: Киевская городская прокуратура