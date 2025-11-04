Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру 50-річному пластичному хірургу, дії якого призвели до смерті пацієнтки під час операції.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Смерть пацієнтки під час пластичної операції в Києві: що відомо

За даними слідства, 28-річній жінці зробили пластичну операцію з імплантації сідниць просто в день звернення до приватної клініки.

Під час втручання у пацієнтки різко впав артеріальний тиск, а згодом зупинилося серце.

Попри спроби медиків здійснити реанімаційні заходи, врятувати її не вдалося.

Судово-медична експертиза встановила, що під час операції лікар застосував розчин Кляйна, у якому замість лідокаїну був використаний лонгокаїн у дозуванні, що значно перевищувало допустиму норму.

Це порушення медичних протоколів, як і низка інших, спричинили зупинку серця та смерть пацієнтки.

Дії хірурга кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення права обіймати певні посади або займатися медичною діяльністю, а також до двох років виправних робіт чи обмеження волі або до двох років ув’язнення.

Фото: Київська міська прокуратура

