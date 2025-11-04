Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов спростував повідомлення про нібито використання у звіті Єврокомісії формулювання “розворот реформ”.

Про це він заявив у коментарі Європейській правді.

Ченцов про звіт ЄС

Щорічний звіт про розширення, який Єврокомісія готує для всіх країн-кандидатів, уже погоджений між європейськими інституціями.

Зараз дивляться

Документ позитивно оцінює прогрес реформ в Україні, зокрема в умовах повномасштабної війни.

— Був пробрифінгований Єврокомісією та отримав запевнення, що такі фрази (про “негативні тенденції” та “розворот реформ”, – Ред.) у звіті відсутні; робота над комунікацією ЄК ще триває, — зазначив Ченцов.

В Європейській комісії наголосили, що звіт має збалансований характер і підтверджує входження України до групи держав, які впевнено просуваються до членства в ЄС — разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією.

Єврокомісія відзначила, що Україна демонструє помітний прогрес реформ і стійкість, навіть попри агресію РФ та зростання кількості повітряних атак.

У документі зазначено, що країна продовжує впроваджувати зміни у ключових сферах — судочинстві, держуправлінні, боротьбі з корупцією та адаптації законодавства до норм ЄС.

Нагадаємо, що Україна разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією отримала схвальну оцінку прогресу на шляху до членства в ЄС.

Європейська комісія оприлюднить звіт про досягнення кандидатів 4 листопада.

Цей звіт оцінює політичний розвиток десяти країн-кандидатів — від Албанії й Боснії до України та Туреччини — та констатує, що процес розширення просувається швидше, ніж за останні 15 років.

ЄК вважає реалістичним приєднання нових членів до Євросоюзу до кінця поточного мандату, тобто до 2029 року.

Останньою державою, що приєдналася до ЄС, була Хорватія у 2013 році.

За даними Reuters, які 4 листопада вже спростував Всеволод Ченцов, у проєкті звіту зазначено, що Україна демонструє “рішучу відданість” євроінтеграційному курсу, хоча має посилити боротьбу з корупцією та пришвидшити реформи у сфері верховенства права.

Єврокомісія також застерігає Київ від повторення спроб втручання у роботу НАБУ та САП, які вже відбувалися влітку 2025 року.

Хоча рішення про відкриття чи завершення переговорів ухвалюють усі 27 країн-членів ЄС одностайно, у звіті визнається стабільний поступ України та Молдови, попри затримки, пов’язані з блокуванням Будапештом.

Водночас найгіршу оцінку цього року отримала Грузія, яку ЄК звинуватила у “демократичному відступі” та руйнуванні верховенства права.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.