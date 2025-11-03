Украина вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией получила положительную оценку прогресса на пути к членству в ЕС. Европейская комиссия обнародует отчет о достижениях Украины и других кандидатов на вступление в Евросоюз завтра, 4 ноября.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на редактора по вопросам Европы Рикарда Йозвяка.

Оценка Украины на пути к членству в ЕС

По информации издания, вскоре Европейская комиссия обнародует ежегодный отчет о расширении ЕС.

Отчет отслеживает политическое развитие 10 стран-кандидатов на вступление в ЕС: Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Косово, Молдовы, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины.

В документе отмечается, что процесс расширения в настоящее время идет быстрее, чем за последние 15 лет, а также существует реалистичная возможность присоединения новых членов до конца текущего мандата Еврокомиссии, который длится до 2029 года. Последней страной, вступившей в ЕС, стала Хорватия в 2013 году.

Документ не указывает, какие страны-кандидаты ближе к вступлению в ЕС. Отмечается, что Черногория стремится завершить переговоры в 2026 году, а Албания – в 2027 году. Черногория уже закрыла семь из 33 глав переговоров, а Албания еще не закрыла ни одной, хотя открыла 28.

Согласно отчету, Албания, Черногория, Молдова и Украина достигли прогресса в ключевых вопросах верховенства права и накапливают опыт в борьбе с коррупцией.

Украину предупреждают о возможной новой попытке вмешательства в работу антикоррупционных органов НАБУ и САП, аналогичной той, что произошла летом 2025 года, когда власть отступила под давлением внутренних протестов и критики из Брюсселя. В отчете отмечается, что следует избегать любых действий, которые ослабляют или отменяют решительные антикоррупционные реформы.

Хотя оценку реформ в странах-кандидатах проводит Европейская комиссия, но решение об открытии и завершении переговоров принимают все 27 государств-членов ЕС единогласно, что затрудняет любые прогнозы относительно членства.

Это касается прежде всего Украины и Молдовы, которые получили одобрение на официальное начало переговоров о вступлении в декабре 2023 года, но до сих пор не начали их из-за блокировки со стороны Венгрии, которая обосновывает это якобы нарушением прав меньшинств.

Худшие оценки получила Грузия, которая, как и Молдова и Украина, подала заявку на членство в 2022 году и через год получила статус кандидата.

В отчете отмечается, что Грузия пережила серьезный демократический откат, с быстрым разрушением верховенства права и существенным ограничением основных прав. По оценке Еврокомиссии, институты, предназначенные для поддержки верховенства права, использовались для партийных целей.

Это первый отчет о прогрессе стран-кандидатов на вступление в ЕС, опубликованный новой Европейской комиссией, которая начала работу в конце 2024 года.

