Як перевірити, чи є заборгованість за комуналку: способи
Своєчасний контроль оплати комунальних послуг дозволить уникнути нарахування пені за прострочення, а також інших неприємностей. Дізнатися, чи є заборгованість з оплати ЖКП, можна декількома способами.
Як дізнатися, чи є заборгованість за комуналку, — читайте на Фактах ICTV.
Як перевірити заборгованість за комунальні послуги за адресою
Через несплату ЖКП можливе нарахування та стягнення штрафів, пені, а також припинення постачання газу, води, електроенергії тощо.
Дізнатися про заборгованість за комуналку можна, звернувшись особисто до своєї житлово-експлуатаційної компанії (ЖЕК) або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
Необхідно повідомити працівникам ПІБ людини, на яку зареєстрований особовий рахунок, та адресу. Після цього вони підкажуть, чи є заборгованість за комунальні послуги.
Заборгованість за комуналку також можна перевірити через:
- відділення Укрпошти — для цього необхідно повідомити ПІБ споживача, номер особового рахунку та адресу;
- відділення банку — для цього необхідно повідомити співробітнику банку номер особового рахунку. Можна звернутися до Приватбанку, Ощадбанку тощо;
- мобільний застосунок банків — для цього необхідно відкрити розділ комунальних платежів та вказати свою адресу;
- особистий кабінет постачальника послуг — для цього необхідно зареєструватися / увійти за допомогою логіну або пароля та заповнити особисті дані.
Наприклад, у постачальника електроенергії Yasno особистий кабінет має такий вигляд:
Як дізнатися про заборгованість з комунальних послуг через систему онлайн-платежів
Заборгованість за комуналку можна дізнатися через популярні системи онлайн-платежів, як-от EasyPay, iPay тощо.
Для цього необхідно створити особистий кабінет, обрати послугу, вказати постачальника ЖКП та ввести номер особового рахунку. Після перевірки особистих даних буде доступна інформація про те, чи є заборгованість за комунальні послуги.