Своєчасний контроль оплати комунальних послуг дозволить уникнути нарахування пені за прострочення, а також інших неприємностей. Дізнатися, чи є заборгованість з оплати ЖКП, можна декількома способами.

Як дізнатися, чи є заборгованість за комуналку, — читайте на Фактах ICTV.

Як перевірити заборгованість за комунальні послуги за адресою

Через несплату ЖКП можливе нарахування та стягнення штрафів, пені, а також припинення постачання газу, води, електроенергії тощо.

Дізнатися про заборгованість за комуналку можна, звернувшись особисто до своєї житлово-експлуатаційної компанії (ЖЕК) або об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Необхідно повідомити працівникам ПІБ людини, на яку зареєстрований особовий рахунок, та адресу. Після цього вони підкажуть, чи є заборгованість за комунальні послуги.

Заборгованість за комуналку також можна перевірити через:

відділення Укрпошти — для цього необхідно повідомити ПІБ споживача, номер особового рахунку та адресу;

— для цього необхідно повідомити ПІБ споживача, номер особового рахунку та адресу; відділення банку — для цього необхідно повідомити співробітнику банку номер особового рахунку. Можна звернутися до Приватбанку, Ощадбанку тощо;

— для цього необхідно повідомити співробітнику банку номер особового рахунку. Можна звернутися до Приватбанку, Ощадбанку тощо; мобільний застосунок банків — для цього необхідно відкрити розділ комунальних платежів та вказати свою адресу;

— для цього необхідно відкрити розділ комунальних платежів та вказати свою адресу; особистий кабінет постачальника послуг — для цього необхідно зареєструватися / увійти за допомогою логіну або пароля та заповнити особисті дані.

Наприклад, у постачальника електроенергії Yasno особистий кабінет має такий вигляд:

Як дізнатися про заборгованість з комунальних послуг через систему онлайн-платежів

Заборгованість за комуналку можна дізнатися через популярні системи онлайн-платежів, як-от EasyPay, iPay тощо.

Для цього необхідно створити особистий кабінет, обрати послугу, вказати постачальника ЖКП та ввести номер особового рахунку. Після перевірки особистих даних буде доступна інформація про те, чи є заборгованість за комунальні послуги.

