Из соображений безопасности временно ограничено движение поездов Краматорского направления, сообщили Министерство развития общин и территорий Украины и Укрзализныця.

Укрзализныця временно ограничивает движение поездов Краматорского направления

Укрзализныця временно ограничивает поезда Краматорского направления до станций Гусаровка или Барвинково.

— По просьбе Донецкой областной военной администрации Укрзализныця временно ограничивает курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения Краматорского направления, — говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.

Отныне поезда дальнего следования будут курсировать до станций Гусаровка или Барвинково. Решение принято с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

— Пассажиры пяти поездов дальнего следования Краматорского направления получают подробные уведомления о конечной станции в приложении Укрзализныци непосредственно в день отправления, — добавляют в ведомстве.

Отмечается, что Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временными конечными станциями, чтобы обеспечить непрерывность сообщения. Работники вокзалов и проводники помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки.

Временные ограничения касаются также пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.

Движение будет восстановлено, как только это станет возможным. Сейчас важно обеспечить безопасность пассажиров.

