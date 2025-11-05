Укрзализныця временно ограничивает движение поездов в Донецкой области: подробности
- Укрзализныця временно ограничивает движение поездов Краматорского направления.
- Отныне поезда дальнего следования будут курсировать до станций Гусаровка или Барвинково.
- Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временными конечными станциями, чтобы обеспечить непрерывность сообщения.
Из соображений безопасности временно ограничено движение поездов Краматорского направления, сообщили Министерство развития общин и территорий Украины и Укрзализныця.
— По просьбе Донецкой областной военной администрации Укрзализныця временно ограничивает курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения Краматорского направления, — говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.
Отныне поезда дальнего следования будут курсировать до станций Гусаровка или Барвинково. Решение принято с учетом ситуации с безопасностью в регионе.
— Пассажиры пяти поездов дальнего следования Краматорского направления получают подробные уведомления о конечной станции в приложении Укрзализныци непосредственно в день отправления, — добавляют в ведомстве.
Отмечается, что Донецкая ОВА организует автобусные шаттлы между Краматорском, Славянском и временными конечными станциями, чтобы обеспечить непрерывность сообщения. Работники вокзалов и проводники помогают пассажирам сориентироваться на месте и сопровождают во время пересадки.
Временные ограничения касаются также пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево — Краматорск и Славянск — Райгородок.
Движение будет восстановлено, как только это станет возможным. Сейчас важно обеспечить безопасность пассажиров.