З міркувань безпеки тимчасово обмежено рух поїздів Краматорського напрямку, повідомили Міністерство розвитку громад та територій України та Укрзалізниця.

Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів Краматорського напрямку

Укрзалізниця тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове.

– За клопотанням Донецької обласної військової адміністрації Укрзалізниця тимчасово обмежує курсування поїздів далекого та приміського сполучення Краматорського напрямку, – йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтепер поїзди далекого сполучення курсуватимуть до станцій Гусарівка або Барвінкове. Рішення ухвалене з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.

Зараз дивляться

– Пасажири п’яти поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують детальні сповіщення про кінцеву станцію у застосунку Укрзалізниці безпосередньо в день відправлення, – додають у відомстві.

Зазначається, що Донецька ОВА організовує автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовими кінцевими станціями, щоб забезпечити безперервність сполучення. Працівники вокзалів та провідники допомагають пасажирам зорієнтуватися на місці й супроводжують під час пересадки.

Тимчасові обмеження стосуються також приміського руху в Донецькій області, зокрема сполучень Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

Рух буде відновлено, щойно це стане можливим. Наразі важливо забезпечити безпеку пасажирів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.