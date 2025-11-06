Потери врага на 6 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 352-е сутки полномасштабной войны превысили 1,147 млн.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 6 ноября 2025 года

  • личного состава – около 1 147 740 (+1 170);
  • танков – 11 329;
  • боевых бронированных машин – 23 541 (+6);
  • артиллерийских систем – 34 288 (+15);
  • реактивных систем залпового огня – 1 535;
  • средств противовоздушной обороны – 1 237;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172);
  • крылатых ракет – 3 918;
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 66 658 (+84);
  • специальной техники – 3 991 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Зеленский о ситуации в Покровске: Системно и результативно уничтожаем оккупантов
Зеленский отметил спецназовцев СБУ за операции возле Покровска

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.