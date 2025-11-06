Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Потери РФ на 6 ноября: уничтожено еще 1170 оккупантов и 15 артсистем
Потери врага на 6 ноября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 170 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 352-е сутки полномасштабной войны превысили 1,147 млн.
Потери РФ на 6 ноября 2025 года
- личного состава – около 1 147 740 (+1 170);
- танков – 11 329;
- боевых бронированных машин – 23 541 (+6);
- артиллерийских систем – 34 288 (+15);
- реактивных систем залпового огня – 1 535;
- средств противовоздушной обороны – 1 237;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 78 430 (+172);
- крылатых ракет – 3 918;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 658 (+84);
- специальной техники – 3 991 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
