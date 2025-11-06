Втрати ворога на 6 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 352-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,147 млн.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 6 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 147 740 (+1 170);
  • танків – 11 329;
  • бойових броньованих машин – 23 541 (+6);
  • артилерійських систем – 34 288 (+15);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 535;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 237;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172);
  • крилатих ракет – 3 918;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 66 658 (+84);
  • спеціальної техніки – 3 991 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Зеленський про ситуацію в Покровську: Системно і результативно знищуємо окупантів
Зеленський відзначив спецпризначенців СБУ за операції біля Покровська

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.