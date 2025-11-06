Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 6 листопада: знищено ще 1170 окупантів та 15 артсистем
Втрати ворога на 6 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 352-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,147 млн.
Втрати ворога на 6 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 147 740 (+1 170);
- танків – 11 329;
- бойових броньованих машин – 23 541 (+6);
- артилерійських систем – 34 288 (+15);
- реактивних систем залпового вогню – 1 535;
- засобів протиповітряної оборони – 1 237;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172);
- крилатих ракет – 3 918;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 658 (+84);
- спеціальної техніки – 3 991 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
