Втрати ворога на 6 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 170 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 352-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,147 млн.

Втрати ворога на 6 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 147 740 (+1 170);

танків – 11 329;

бойових броньованих машин – 23 541 (+6);

артилерійських систем – 34 288 (+15);

реактивних систем залпового вогню – 1 535;

засобів протиповітряної оборони – 1 237;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 78 430 (+172);

крилатих ракет – 3 918;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 658 (+84);

спеціальної техніки – 3 991 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 352-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

