Президент Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы безопасности Украины о ситуации в районах Покровска и отметил спецназовцев ЦСО А СБУ, которые уничтожают врага на этом направлении.

Зеленский отметил спецназовцев СБУ за операции возле Покровска

Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

— Сегодня были доклады наших военных, был отдельный доклад руководителя Службы безопасности Украины. Покровск – продолжаем уничтожение оккупанта, я хочу отметить особенно спецназовцев ЦСО А СБУ, которые системно и очень результативно уничтожают российских оккупантов и их технику в районах Покровска, в самом городе, – рассказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.

По его словам, есть необходимые результаты и у подразделений, которые воюют на этом направлении. Это – штурмовые подразделения, операторы Сил беспилотных систем, воины Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГУР и всех бригад, которые защищают Донецкую область.

Также он сообщил о важных разговорах сегодня с президентом Сербии, Литвы и премьер-министром Японии.

Напомним, что 4 ноября Владимир Зеленский провел в Днепропетровской и Донецкой областях. Он посетил подразделения на Покровском и Добропольском направлениях, где поблагодарил военных за защиту и вручил награды.

