Верховная Рада Украины в ноябре 2025 года приняла за основу законопроект №14005, который вводит принципиально новую модель принудительного взыскания долгов и исполнения решений. Его цель — цифровизировать практически всю цепочку исполнительного производства, сократить бюрократию и минимизировать человеческий фактор, одновременно существенно усиливая защиту прав кредиторов.

О том, что изменит законопроект об упрощении принудительного взыскания долгов, Факты ICTV расспросили у управляющего партнера Юридической компании WINNER, к.ю.н., адвоката Игоря Ясько.

Что изменится, если примут закон о запрете должникам продавать имущество

По словам адвоката, законопроект №14005 — кардинальная цифровая реформа исполнительного производства, ведь имущество должников будут блокировать автоматически, без суда.

Все государственные реестры имущества и финансовых активов интегрируют с Единым реестром должников (ЕРД). Поэтому, когда долг попадает в реестр, система автоматически «замораживает» имущество, — предупредил эксперт.

Что изменится, если президент подпишет законопроект №14005:

Арест налагается исполнителем (государственным или частным) сразу после внесения информации о долге, без судебного решения по каждому аресту.

После принятия закона о запрете должникам продавать имущество и автомобили, покупка-продажа, отчуждение или перерегистрация авто или недвижимости станет невозможной, пока долг не погашен и соответствующая информация не удалена из ЕРБ.

Арест и даже блокировка счетов/электронных денег осуществляется автоматически — только на основании внесения в реестр должников, без привлечения суда на этой стадии.

Дополнительные возможности и ограничения

Снятие арестов с должников также будет происходить автоматически сразу после погашения долга — это сокращает время и сводит к минимуму риски коррупции или «затягивания» исполнения.

Исполнители получают онлайн-доступ ко всем государственным базам данных о имуществе, счетах и доходах должника.

Банки, регистраторы и нотариусы также обязаны проверять статус лица в ЕРБ перед любой операцией с имуществом.

Какие права гражданина

Арест и ограничения применяются автоматически — для этого требуется только постановление исполнителя, а не решение суда.

— Сам механизм критикуется, поскольку человека могут фактически “отключить” от рынка недвижимости или даже лишить права распоряжаться банковскими средствами без реальной судебной проверки, — подчеркнул Игорь Ясько.

В апелляции европейское и украинское правозащитное сообщество настаивает на внедрении дополнительной проверки или судебного контроля для наиболее чувствительных кейсов (например, ареста единственного жилья или социальных выплат).

Основные риски законопроекта об упрощении исполнительного производства через цифровизацию

Ошибки или неточности в ЕРБ могут заблокировать честные сделки и вызвать задержки в доступе к собственным средствам или квартире.

Более того, даже мелкий долг, например, за коммунальные платежи или алименты, может привести к блокировке всего имущества.

Обжалование действий системы остается процедурой, требующей совершенствования, ведь быстрое реагирование или временная защита пока не гарантированы.

Адвокат подытожил, что законопроект №14005 — это мощный шаг к автоматизации взыскания долгов, который, однако, существенно ограничивает юридическую защиту для граждан на раннем этапе ареста.

Арест имущества теперь будет проводиться в электронном режиме — решение суда для самого ареста не требуется, достаточно постановления исполнителя. Система станет более прозрачной для кредиторов, но может поставить под угрозу права и социальную стабильность добросовестных граждан.

