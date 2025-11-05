Из-за войны многие украинцы оказались в крайне затруднительном финансовом положении.

Люди потеряли работу из-за закрытия предприятий, разрушения производств в результате российских обстрелов.

Это привело к тому, что все больше семей накапливают долги за коммунальные услуги, в частности за электроэнергию, воду и теплоснабжение.

Какова задолженность украинцев за коммунальные услуги и в каких регионах проживают злостные неплательщики, читайте в нашем материале.

Какова задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг

По состоянию на второй квартал 2025 года долги украинцев за коммунальные услуги достигли 106,6 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики. В эту сумму не включены задолженности за услуги ЖКХ, накопившиеся на временно оккупированных территориях. К тому же опубликованы данные не для всех областей.

В частности, за этот период долги распределяются следующим образом:

за поставку тепловой энергии и горячей воды — 35,2 млрд грн,

за газ – 32,3 млрд грн,

за электроэнергию – 17,1 млрд грн,

за холодную воду – 10,2 млрд грн,

за управление многоквартирными домами – 8,8 млрд грн,

за вывоз мусора – 3,1 млрд грн.

В каких областях проживают злостные неплательщики

Но долги украинцев за коммуналку в разных областях существенно отличаются. В частности, за управление многоквартирными домами больше всего задолжали жители столицы, их долг составляет более 2,3 млрд грн.

Следующую позицию в рейтинге должников занимает Днепропетровская область, где жители задолжали 1,7 млрд грн. Также не платят за управление многоквартирными домами в Харьковской области. Здесь долг горожан превышает 1,1 млрд грн.

Долг за централизованное водоснабжение и водоотведение в Украине чуть менее 10,2 млрд грн. Наибольшие задолженности наблюдаются в Днепропетровской области. Ведь жители региона не оплатили более 2,1 млрд грн за водоснабжение и водоотведение.

За отопление и горячую воду украинцы задолжали 35,2 млрд грн, и снова самые большие долги приходятся на Днепропетровскую область, где потребители не оплатили почти 4,3 млрд грн.

За газ украинцы имеют долг, превышающий 32,3 млрд грн, при этом значительные задолженности зафиксированы в Полтавской области – более 1,7 млрд грн.

Более того, украинцы накопили долги за вывоз мусора, которые достигают 3,1 млрд грн; крупнейшими неплательщиками также являются жители Днепропетровщины, чьи долги за эту услугу превышают 0,6 млрд грн.

За поставку и распределение электроэнергии задолженность украинцев составляет около 17,1 млрд грн.

Анализ проводился на основе имеющихся данных, ведь не по всем областям Госстат предоставил полную информацию.

Как изменились долги украинцев за коммунальные услуги: Госстат

Это первый раз с начала полномасштабного вторжения, когда Госстат опубликовал данные о задолженности за коммунальные услуги. Для сравнения, в конце 2021 года общая сумма долгов превышала 81 млрд грн.

По данным Госстата, долги украинцев за коммунальные услуги во время войны (с конца 2021 года) выросли более чем на 25 млрд грн.

По информации Госстата, во втором квартале 2025 года украинцам выставили счета за коммунальные услуги на 64,3 млрд грн, из которых было оплачено 51,5 млрд грн.

Источник : Госслужба статистики Украины

