Завтра, 8 ноября, во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Отключение света 8 ноября: что известно

Как сообщили в Укрэнерго, в Украине завтра будут действовать графики почасовых отключений света.

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.

Время и объем применения ограничений будут такими.

Графики почасовых отключений:

с 08:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей.

Графики ограничений мощности:

с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться, и советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в каждом отдельном регионе.

Также просят потребителей после появления электроэнергии по графику – потреблять ее экономно.

Напомним, что 7 ноября РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

