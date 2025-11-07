По всей Украине 8 ноября будут действовать графики отключений света — Укрэнерго
Завтра, 8 ноября, во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Отключение света 8 ноября: что известно
Как сообщили в Укрэнерго, в Украине завтра будут действовать графики почасовых отключений света.
— Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — говорится в сообщении.
Время и объем применения ограничений будут такими.
Графики почасовых отключений:
- с 08:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей.
Графики ограничений мощности:
- с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
В Укрэнерго отмечают, что время и объем применения ограничений могут измениться, и советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в каждом отдельном регионе.
Также просят потребителей после появления электроэнергии по графику – потреблять ее экономно.
Напомним, что 7 ноября РФ нанесла удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.