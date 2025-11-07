Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Ситуация в энергосистеме 7 ноября

В Минэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений применяются с 08:00 до 21:00 в большинстве регионов Украины.

Кроме того, с 08:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Там добавили, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении потребителей можно узнать на страницах облэнерго своего региона.

Граждан просят рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

