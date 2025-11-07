По всій Україні 8 листопада діятимуть графіки відключень світла – Укренерго
Завтра, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.
Відключення світла 8 листопада: що відомо
Як повідомили в Укренерго, в Україні завтра будуть діяти графіки погодинних відключень світла.
– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
Графіки погодинних відключень:
- з 08:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг.
Графіки обмежень потужності:
- з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.
В Укренерго звертають увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись та радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго в кожному окремому регіоні.
Також просять споживачів після появи електроенергії за графіком – споживати її ощадливо.
Нагадаємо, що 7 листопада РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.