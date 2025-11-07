Завтра, 8 листопада, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Відключення світла 8 листопада: що відомо

Як повідомили в Укренерго, в Україні завтра будуть діяти графіки погодинних відключень світла.

– Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Зараз дивляться

Графіки погодинних відключень:

з 08:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг.

Графіки обмежень потужності:

з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

В Укренерго звертають увагу, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись та радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго в кожному окремому регіоні.

Також просять споживачів після появи електроенергії за графіком – споживати її ощадливо.

Нагадаємо, що 7 листопада РФ завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.