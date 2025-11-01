Канада выделит финансовую помощь на ремонт критической энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

Помощь Украине от Канады

Как объяснила министр иностранных дел Канады Анита Ананд, потребность в энергетической поддержке Украины является насущной с наступлением зимы, когда Россия снова атакует важную гражданскую инфраструктуру.

По ее словам, в ответ Канада ускоряет усилия, направленные на восстановление критически важных энергетических систем и поддержку украинцев в последующие месяцы.

Как утверждают в правительстве Канады, миллионы людей в Украине могут остаться без электроэнергии, воды, тепла с приближением зимы и понижением температуры, особенно после возобновления атак России на энергетическую инфраструктуру.

Государственный секретарь по вопросам международного развития Рандип Сарай отметил, что быстрые действия Канады демонстрируют непоколебимую поддержку энергетического сектора Украины в трудные времена.

По его мнению, эта помощь поможет украинским энергетическим компаниям восстановить необходимые запасы и поддерживать стабильную работу.

