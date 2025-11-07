В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые придумали историю о создании якобы лазерного оружия и обманули американского волонтера из рядов ВСУ на более чем 3,2 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мошенники обманули американского волонтера на 3,2 млн грн

По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник представлялись изобретателями высокотехнологичного оружия.

Сейчас смотрят

Они заверили американского добровольца, служащего в Вооруженных силах Украины, что способны разработать лазерное устройство для уничтожения российских беспилотников и ракет.

Чтобы придать своим словам правдоподобности, злоумышленники инсценировали демонстрацию работы вымышленной установки.

После этого военный передал им более 3,2 миллиона гривен на якобы разработку технологии. Впрочем, никаких реальных исследований или производства мужчины не проводили — деньги просто присвоили.

Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили обоим фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц во время военного положения.

Потерпевшим оказался гражданин США украинского происхождения — волонтер и основатель школы подготовки военных, который воюет на стороне Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

На данный момент ему уже возмещена часть убытков — $20 тыс.

Следствие продолжается, правоохранители работают над возвратом остальных средств.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.