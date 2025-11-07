У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які вигадали історію про створення нібито лазерної зброї та ошукали американського волонтера з лав ЗСУ на понад 3,2 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Шахраї ошукали американського волонтера на 3,2 млн грн

За даними слідства, 74-річний киянин і його 59-річний спільник представлялися винахідниками високотехнологічної зброї.

Вони запевнили американського добровольця, який служить у Збройних силах України, що здатні розробити лазерний пристрій для знищення російських безпілотників і ракет.

Щоб надати своїм словам правдоподібності, зловмисники інсценували демонстрацію роботи вигаданої установки.

Після цього військовий передав їм понад 3,2 мільйона гривень на нібито розробку технології. Утім, жодних реальних досліджень або виробництва чоловіки не проводили — гроші просто привласнили.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили обом фігурантам про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб під час воєнного стану.

Потерпілим виявився громадянин США українського походження — волонтер і засновник школи підготовки військових, який воює на боці України з перших днів повномасштабного вторгнення.

Наразі йому вже відшкодовано частину збитків — $20 тис.

Слідство продовжується, правоохоронці працюють над поверненням решти коштів.

